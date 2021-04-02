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Вопросы морально-духовного воспитания молодежи обсуждали в Борисове
Вопросы морально-духовного воспитания молодежи и как помочь ей сориентироваться в общественной жизни с учетом вызовов времени.
Это обсуждали сегодня в Борисове во время научно-практического семинара
Он собрал на одной площадке руководство области, преподавателей и учителей учебных заведений, школьников, учащихся колледжей и лицеев, а также представителей духовенства. Вопросы духовно-моральной направленности государство успешно решает в тандеме с церковью.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
"У нас очень тесное сотрудничество. Иногда эта работа на первый взгляд не видна, но, поверьте, все идет очень интенсивно. Я считаю, что мы должны достучаться до каждого, говоря о простых человеческих ценностях и простым человеческим языком о любви, о сострадании, о счастье. И сегодня я очень приятно удивлен нашей молодежью и тем проектом, который они делают, их искренностью в реализации этих проектов. И я думаю, глядя на нашу молодежь, что у нашей страны есть очень хорошее будущее".
Для участников духовного семинара подготовили и тематическую выставку
Лучшие средние специальные и профессионально-технические учебные заведения центрального региона презентовали свои проекты морально-духовной направленности.
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