Вопросы морально-духовного воспитания молодежи обсуждали в Борисове

"У нас очень тесное сотрудничество. Иногда эта работа на первый взгляд не видна, но, поверьте, все идет очень интенсивно. Я считаю, что мы должны достучаться до каждого, говоря о простых человеческих ценностях и простым человеческим языком о любви, о сострадании, о счастье. И сегодня я очень приятно удивлен нашей молодежью и тем проектом, который они делают, их искренностью в реализации этих проектов. И я думаю, глядя на нашу молодежь, что у нашей страны есть очень хорошее будущее".

