Вопросы образования и работу общественных организаций Президент обсудил с главой Администрации и ректором Полоцкого университета

Тенденции в образовании и работа общественных организаций. Президент сегодня провел встречу с главой Администрации и ректором Полоцкого университета.

Олег Романов возглавляет вуз чуть больше года. До этого его педагогическая и научная карьера долгое время была связана с гродненским вузом. Плюс он известен по парламентской деятельности: Романов входит в Совет Республики. Всю жизнь работает со студентами. Александр Лукашенко всегда держит на контроле и тщательным образом вникает в процесс подготовки и воспитания будущих специалистов. "Это элита нашей страны", - не раз было сказано Президентом.







О государственной политике в сфере образования







Говорили о том, насколько успешно реализуется государственная политика в сфере образования. Ректор и сенатор рассказал о задачах, которые сегодня решают университеты, как строится работа со студентами. Есть предложения, как можно усовершенствовать деятельность молодежных (и не только) общественных объединений.

Если брать роль общественных объединений на микроуровне, на уровне отдельного человека, будь то студент или сотрудник, их роль состоит в том, чтобы помочь молодому человеку в социализации, в том, чтобы он усвоил социально значимые качества, необходимые для жизни в нашем обществе, которое в полной мере направлено на развитие личности молодого человека. Олег Романов, ректор Полоцкого государственного университета





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Олег Романов отметил, что если говорить о роли молодежных и иных общественных объединений на макроуровне, то их задача состоит в том, чтобы быть одним из проводников государственной молодежной политики и в целом идеологии белорусского государства, чтобы с их помощью молодые люди могли получить не только представление об идеологии, но усвоить ее, сделать частью своей внутренней культуры.





Активная жизненная позиция и конструктивные идеи в Беларуси только приветствуются!

