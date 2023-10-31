Вопросы по благоустройству территорий обсудили в Слуцке

Ямочный ремонт дорог, озеленение и раздельный сбор мусора. Благоустройство территорий и наведение порядка на земле идет по всей Беларуси. Комплекс вопросов обсудили в Слуцке.

Особое внимание во время заседания уделили сельскому, лесному и мелиоративному хозяйствам. В 2023 году в районе от заиления очистили почти 70 км каналов. Убрали более 400 га зеленого массива. Плюс 150 га обработали от инвазивных растений (борщевика Сосновского и золотарника).

Еще одним тематическим блоком стало состояние населенных пунктов, зон отдыха и дорог. В этом сезоне заасфальтировали уже свыше 80 тыс. кв. м улиц, снесли около 30 ветхих и пустующих домов. Кроме этого, в Слуцком районе высадили более 2 тыс. деревьев и кустарников.