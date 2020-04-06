Вопросы по наличию товаров и росту цен можно задать представителям Комитета госконтроля

Вопросы по наличию товаров в торговой сети и росту цен можно задать представителям Комитета госконтроля. Горячая телефонная линия организована с 6 по 10 апреля с 10:00до 12:00. Номер телефона для обращений 8 (017) 327-54-09.



Цель - обеспечить оперативный контроль за ситуацией на потребительском рынке. Жители всех регионов и Минска, в том числе работники предприятий торговли, могут сообщить в контрольное ведомство о фактах значительного повышения цен на товары, а также об их отсутствии в торговой сети.



