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Вопросы полномочий и формирования ВНС в проекте новой Конституции будут еще дорабатываться

Усовершенствовать Конституцию, но соблюсти баланс государственной власти. Это сверхзадача при реформировании Основного закона страны. Среди предложений, например, придать конституционный статус Всебелорусскому народному собранию. Какими могут быть полномочия этого органа и порядок его формирования - эти вопросы еще будут дорабатываться.

Работа по изменению Основного закона сейчас в самом разгаре. Поступили тысячи обращений граждан с предложениями по изменению Основного закона. Конституционная комиссия работала планомерно и публично. Подготовлен вариант проекта новой Конституции. Он еще будет дошлифовываться юристами и пройдет через широкое народное обсуждение перед референдумом. Все предложенные корректировки направлены на стабильное развитие страны.

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