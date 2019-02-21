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Вопросы правосудия, борьбы с коррупцией, строительной сферы - в проекте "Разговор у Президента"

Подробный разговор у Главы государства представителей силовых структур смотрите сегодня после "Панорамы". Вопросы правосудия, борьбы с коррупцией, строительной сферы и посевной - в проекте "Разговор у Президента".

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