Вопросы преодоления последствий стихии обсудили на заседании штаба в Светлогорском районе

Немаловажный вопрос еще рассматривали о стоимости древесины, которая будет получаться и отгружаться с этих поврежденных лесосек. Я считаю, министр лесного хозяйства и облисполком приняли правильное решение о том, что древесину мы отпускаем отсюда по прейскурантным ценам. Мы посмотрели рентабельность продаж, не ограничили себя - не более 5%. Это нормальный подход.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси - уполномоченный представитель Президента Беларуси в Гомельской области