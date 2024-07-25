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Вопросы преодоления последствий стихии обсудили на заседании штаба в Светлогорском районе
В Беларуси продолжается ликвидация последствий разгула стихии. Пострадавшие территории обследуются более тщательно, данные уточняются.
В ходе работы штаба по вопросам ликвидации последствий в лесном фонде озвучили цифру - 33,5 тыс. поврежденных гектаров лесных насаждений. Это 4 млн кубометров древесины, и их нужно заготовить, не потеряв в качестве. На расчистку территорий от поваленных деревьев брошены дополнительные силы. В помощь гомельским и могилевским направлены специалисты из других регионов. Надежное плечо подставили военнослужащие и неравнодушные белорусы. До 1 ноября на Гомельщине должны завершить сплошные санитарные рубки, до конца декабря - провести выборочные санитарные рубки и уборки захламленностей. Сроки сжатые. Определены места складирования древесины и нюансы доставки, а также вопросы переработки ценного материала. На всех этапах предусмотреть следует все: от мест размещения трудового десанта из соседних областей до охраны труда и пожарной безопасности.
Немаловажный вопрос еще рассматривали о стоимости древесины, которая будет получаться и отгружаться с этих поврежденных лесосек. Я считаю, министр лесного хозяйства и облисполком приняли правильное решение о том, что древесину мы отпускаем отсюда по прейскурантным ценам. Мы посмотрели рентабельность продаж, не ограничили себя - не более 5%. Это нормальный подход.
Устранить все последствия урагана и не допустить их вновь - такая задача стоит и перед энергетиками. Сроки обозначил Президент. Профильному министерству необходимо обеспечить подключение к электроснабжению всех обесточенных домов до 1 августа, а также обеспечить надежность системы.
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