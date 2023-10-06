Вопросы противостояния санкциям обсудили адвокаты Беларуси и России

Когда есть возможность обменяться мнениями - это очень важно. Белорусская адвокатура для нас давний друг, не просто коллега, мы продолжаем наши отношения и надеемся на то, что они выйдут на новый виток. Первый шаг у нас уже есть, молодежь у нас приехала обсуждать на своем уровне свои проблемы. Это не диалоги прошлого и будущего, это диалог настоящего, чем живет молодая адвокатура в России и Беларуси, а главное - как жить дальше.

Светлана Володина, руководитель Федеральной палаты адвокатов России