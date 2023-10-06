3.75 BYN
Вопросы противостояния санкциям обсудили адвокаты Беларуси и России
Адвокаты Беларуси и России обсудили вопросы противостояния санкциям. В Минске проходит международная конференция, посвященная работе адвокатуры двух стран на пространстве Союзного государства и развитию двухсторонних отношений.
Планируется рассмотреть более 30 тем. С учетом современных вызовов особое внимание оказанию юридической помощи в условиях санкционного давления. Для участия в мероприятии в Минск приехали юристы из 30 регионов России. Всего в зале свыше 200 специалистов.
Сейчас наши страны столкнулись с беспрецедентным давлением на международной арене. В отношении наших стран вводятся незаконные экономические санкции, возникает много трудностей с расчетами в денежном выражении.
Когда есть возможность обменяться мнениями - это очень важно. Белорусская адвокатура для нас давний друг, не просто коллега, мы продолжаем наши отношения и надеемся на то, что они выйдут на новый виток. Первый шаг у нас уже есть, молодежь у нас приехала обсуждать на своем уровне свои проблемы. Это не диалоги прошлого и будущего, это диалог настоящего, чем живет молодая адвокатура в России и Беларуси, а главное - как жить дальше.
В ходе конференции были подписаны соглашения о сотрудничестве между адвокатскими структурами России и Беларуси, а также молодежными объединениями адвокатов двух стран.