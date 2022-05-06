Вопросы развития Минска обсудили у Президента

Вопросы развития белорусской столицы обсудили 6 мая у Президента. Среди участников - мэр, помощник Президента и оба уполномоченных по Минску. На повестке - экономика, вопросы безопасности, важнейшие инвестпроекты и перспективы развития города. Напомним, ранее перед руководством Минска стояла задача сделать его образцовым, то есть комфортным и современным. В столице все процессы протекают гораздо быстрее, чем в регионах, поэтому крайне важно оперативно реагировать. Александр Лукашенко поручил разобраться с рядом инвестпроектов-долгостроев.

Президент ждет решений по долгостроям Минска

В числе таких долгостроев Александр Лукашенко в первую очередь упомянул недостроенный "Газпром Центр" на месте бывшего автовокзала "Московский". "Прежде всего, хотелось бы услышать, как развиваются инвестиционные проекты, которые не просто обозначены, а уже многие начаты в городе. И, прежде всего, что у нас с бельмом на глазу - это газпромовский объект. Какова там ситуация? Если движения по-прежнему нет… Хотя, как мне говорят, они платят бешеные штрафные санкции. Но дело не в санкциях. А дело в том, что не может в центре Минска на главном проспекте за забором стоять непонятно что", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

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Речь шла о еще одном долгострое - многофункциональном гостинично-деловом комплексе "Магнит Минска". Реализацией этого проекта занимается иранская компания "Кейсон". "Это вообще уже вопрос с бородой. И вот подобные проекты", - заметил белорусский лидер.

Упомянул гостинично-деловой комплекс "Шантер Хилл" на проспекте Победителей. "Правда, построен, аккуратный стоит", - отметил глава государства.

Строительство комплекса началось в 2016 году при участии в качестве генподрядчика китайской компании. В настоящее время заказчиком по проекту является белорусская компания "Наванеп", а прежде в этой роли выступала компания "Интерсервис".

"С этим объектом что мы будем делать? Словом, надо принять решение", - обозначил вопрос Президент.

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Решить проблему долгостроев

Как рассказал мэр Владимир Кухарев, решать проблему долгостроев в Мингорисполкоме будут, задействуя различные механизмы, в том числе обращения в судебные инстанции.





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"Мы по многим объектам уже решили вопросы. За прошлый год более 100 объектов были введены в эксплуатацию, осталось 106 объектов, которые мы планируем в этом - начале следующего года также завершить строительством. Но есть определенные объекты, которые уже на протяжении десятилетия являются неприглядными местами в столице. Сегодня мы внесли предложения по этим объектам, в том числе по объекту "Газпрома" и иранских инвесторов "Кейсон". Они поддержаны главой государства", - пояснил Владимир Кухарев. По его словам, будут задействованы различные механизмы, в том числе с обращением в судебные инстанции, с тем чтобы инвестор более активно определился по дальнейшей судьбе объекта - или он будет достраиваться, или в судебном порядке его судьба будет решена иначе.

Проект "Северный берег"

Президент потребовал также ускорить реализацию проекта "Северный берег". Комплекс разместится в границах МКАД - проспекта Победителей - улицы Орловской - Цнянского водохранилища. Инвестор планирует построить его по принципу "умного города". Там будет национальный выставочный центр, Институт искусственного интеллекта, центр международной торговли.

На севере белорусской столицы появится также много жилых домов и новая транспортная инфраструктура. Общий объем инвестиций - 10 млрд рублей. Обсуждая столичные вопросы, коснулись сегодня кадровой политики, вопросов самоуправления.

Важным вопросом, который обсуждался у главы государства, стало обеспечение в столице порядка и безопасности. "Мы должны уделять этому особое внимание. К сожалению, Минск оказался не на высоте в 2020 году. Но в то же время это нам урок - в каком направлении надо действовать", - сказал Александр Лукашенко.





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Отдельно Президент заострил внимание на работе по подбору кадров. "Естественно, все вопросы решают кадры. Что изменилось с вашим приходом в течение этих двух лет в кадровом отношении? - спросил белорусский лидер мэра Минска Владимира Кухарева. - Давайте будем откровенны, что в кадровом отношении, патриотизме, надежности горисполком был не на первом месте. Что изменилось?"

Ряд вопросов Александр Лукашенко адресовал также помощнику Президента - инспектору по Минску Александру Барсукову и уполномоченным Наталье Кочановой и Ивану Кубракову. "Я предупреждал вас, как уполномоченного по городу, вместе с министром внутренних дел и помощником: кадры, кадры, кадры, - сказал Президент. - Ошибок быть не должно. Я не толкаю вас к тому, чтобы вы головы всем снимали, запихивали куда-то людей, обижали и так далее. Но, если ты не готов и не должен работать в государственных органах власти, ты там быть не должен. Если ты хочешь стране и Минску принести пользу - милости просим".