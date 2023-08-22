Вопросы развития Витебского региона обсудили у Президента

Как мне докладывают, первый этап позади. Опытная серия вакцины выпущена. Помните мы ездили, смотрели, планировали построить настоящий завод по производству собственных вакцин. Почему в Витебской области? Потому что есть опыт. Там вакцины для животных мы умеем делать. Ну, разница животная вакцина или человеческая, скажем так, определенная есть, но опыт можно использовать. Наработанные здесь технологии мы сможем в дальнейшем широко использовать для производства иных вакцин и лекарственных средств. Это я особо подчеркиваю. Хочу услышать о качестве полученного белорусского препарата. Насколько он действенный, в какие сроки мы сможем закрыть потребности страны в вакцине? Пока вакцинируем, по сути, чужим продуктом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

