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Вопросы развития Витебского региона обсудили у Президента
Уйти от импорта вакцин, подготовиться к XI Форуму регионов России и Беларуси и, конечно, завершить уборочную с дисциплиной и результатом. Актуальные вопросы развития Витебского региона сегодня в фокусе внимания Президента. Во Дворце Независимости прошло совещание "по северу".
По словам Александра Лукашенко, есть "отдельные позитивные подвижки". Но урожайность зерновых существенно меньше прошлогодней, ниже по уровню и заготовка кормов. Области была оказана весомая государственная поддержка три года назад. Сейчас разговор о результатах.
Ряд проблем сохраняется. Свыше трети площадей пока не убраны в Витебской области. Урожайность зерновых существенно меньше прошлогодней. Заготовка кормов также ниже уровня прошлого года. Губернатор сейчас скажет: "Ну, Вы же видели, как нас засушили". Половину засушило, а у половины были нормальные посевы. Надо было компенсировать недобор урожая засушливых районов хорошим урожаем западных районов. Я хотел бы, тем не менее, от председателя облисполкома услышать результаты уборочной кампании предварительно. Потому что уборка хлебов еще не заканчивается. Впереди уборка картофеля, кукурузы и многих других культур.
Убрать кукурузу - значит получить еще 2 миллиона тонн зерна. Президент поручил новому министру сельского хозяйства проследить за этим. Отдельно остановились на подготовке к XI Форуму регионов Беларуси и России. Летом 2024-го его примет именно Витебск. Еще одна важная тема совещания - создание отечественной противовирусной вакцины. Строительство завода в области должно завершиться в этом году. Вопрос главы государства: в какие сроки его работа поможет закрыть потребности страны?
Как мне докладывают, первый этап позади. Опытная серия вакцины выпущена. Помните мы ездили, смотрели, планировали построить настоящий завод по производству собственных вакцин. Почему в Витебской области? Потому что есть опыт. Там вакцины для животных мы умеем делать. Ну, разница животная вакцина или человеческая, скажем так, определенная есть, но опыт можно использовать. Наработанные здесь технологии мы сможем в дальнейшем широко использовать для производства иных вакцин и лекарственных средств. Это я особо подчеркиваю. Хочу услышать о качестве полученного белорусского препарата. Насколько он действенный, в какие сроки мы сможем закрыть потребности страны в вакцине? Пока вакцинируем, по сути, чужим продуктом.
Отдельно на совещании прозвучала тема создания биотехнологического кластера в регионе, где линейка выпускаемых лекарств может быть расширена. В частности, идет речь о противоопухолевых препаратах для лечения заболеваний крови.
Фото: president.gov.by
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