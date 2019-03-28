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Руководители на местах должны глубже вникать в проблемы людей и оперативно их решать.

На этом акцентировал внимание помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области Виталий Вовк во время приема граждан в Городке. Вопросы, с которыми люди пришли на личную встречу, самые разнообразные. Со значительной частью проблем под силу справится местным властям.

Среди популярных вопросов - капитальный ремонт зданий, пустующие площади, благоустройство территорий. Все проблемы будут детально изучены.

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