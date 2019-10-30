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Вопросы сохранения популяции сусликов решают ученые
На территории Беларуси осталось не более чем несколько тысяч особей суслика
По приблизительным подсчетам, на территории Беларуси осталось не более чем несколько тысяч особей суслика. Исчезновение грызуна может привести к уменьшению популяции хищных птиц.
Селятся животные преимущественно на широких лугах с низкой травой. Именно в таких местах сусликам проще строить подземные апартаменты и прятаться от опасных соседей. В первую очередь от котов.
В топе тех, кто охотится на сусликов, на втором месте лиса. Сообразительные хищники создают около норок маленьких животных настоящие города.
Человек также вредит сусликам. Именно из-за вспашки полей происходит массовое уничтожение зверьков.
Семен Левый, специалист ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны":
"Самая главная проблема - это сельскохозяйственная обработка полей - мест их обитания. Также суслик часто селится у обочин дорог. Они тоже подвергаются обработке, это сильно влияет на сохранение популяции".
В Несвижском музее-заповеднике будут искать сусликов вместе с туристамиво время экологических экскурсий
По мнению ученых, чтобы сохранить популяцию суслика и других редких грызунов (дикого хомяка и белки-летяги), к проблеме надо привлекать внимание. В Национальной академии наук регулярно проходят образовательные лекции. А в Несвижском музее-заповеднике искать необычного зверя вместе с туристами собираются во время экологических экскурсий.
Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж":
"Суслики связаны с Радзивиллами. В XVIII веке их подарили Радзивиллам. И они каким-то образом просочились на территорию и сохранились до сегодняшнего дня. Для нас экологические вопросы очень важны. И мы сейчас прорабатываем возможность так называемых щадящих тематических экскурсий к поселениям этих зверей".
В замке к следующему летнему сезону подготовят и сувенирную продукцию. Гости дворцово-паркового ансамбля смогут приобрести мини-скульптуры и декоративную посуду с изображением редкого для Беларуси обитателя природы.
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