Вопросы социально-политического развития, поддержку семей и молодежную политику обсудили в Гродно на форуме "Беларусь адзіная"

Люди очень много внимания уделяли вопросам демографии, миграции, в том числе внутренней в столицу, эмиграции в соседние страны, мерам, которые призваны удержать молодежь, стимулировать молодежь к тому, чтобы остаться в родных местах, реализоваться. Шла речь и о стимулировании развития бизнеса в регионе, и о льготных программах кредитования жилья для того, чтобы удержать молодых специалистов

Александр Шпаковский, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция"