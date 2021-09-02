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Вопросы социально-политического развития, поддержку семей и молодежную политику обсудили в Гродно на форуме "Беларусь адзіная"

Вопросы социально-политического развития, поддержку семей и молодежную политику обсудили сегодня в Гродно на форуме “Беларусь адзіная”. В областном драмтеатре собрались представители идеологического актива региона, общественных организаций и политических партий. Участие приняли и ведущие эксперты в области политологии, социологии и экономики. Самыми актуальными вопросами стали демографическая ситуация и информационная политика.

Люди очень много внимания уделяли вопросам демографии, миграции, в том числе внутренней в столицу, эмиграции в соседние страны, мерам, которые призваны удержать молодежь, стимулировать молодежь к тому, чтобы остаться в родных местах, реализоваться. Шла речь и о стимулировании развития бизнеса в регионе, и о льготных программах кредитования жилья для того, чтобы удержать молодых специалистов
Александр Шпаковский, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция"
Мы понимаем, что сегодня даже социальные сети - это не пространство вакуума. Оно всегда наполнено. И если нам предлагают повестку негативную, а мы не будем выставлять нашу встречную повестку, значит тогда мы получим негатив в итоге. Мы непременно должны говорить людям правду, говорить доступным языком
Светлана Варяница, зампредседателя Гродненской областной организации РОО "Белая Русь"

Такие встречи проходят по просьбе жителей. Пройдут они во всех регионах страны. Следующий форум примет Могилев.

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