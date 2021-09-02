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Вопросы социально-политического развития, поддержку семей и молодежную политику обсудили в Гродно на форуме "Беларусь адзіная"
Вопросы социально-политического развития, поддержку семей и молодежную политику обсудили сегодня в Гродно на форуме “Беларусь адзіная”. В областном драмтеатре собрались представители идеологического актива региона, общественных организаций и политических партий. Участие приняли и ведущие эксперты в области политологии, социологии и экономики. Самыми актуальными вопросами стали демографическая ситуация и информационная политика.
Люди очень много внимания уделяли вопросам демографии, миграции, в том числе внутренней в столицу, эмиграции в соседние страны, мерам, которые призваны удержать молодежь, стимулировать молодежь к тому, чтобы остаться в родных местах, реализоваться. Шла речь и о стимулировании развития бизнеса в регионе, и о льготных программах кредитования жилья для того, чтобы удержать молодых специалистов
Мы понимаем, что сегодня даже социальные сети - это не пространство вакуума. Оно всегда наполнено. И если нам предлагают повестку негативную, а мы не будем выставлять нашу встречную повестку, значит тогда мы получим негатив в итоге. Мы непременно должны говорить людям правду, говорить доступным языком
Такие встречи проходят по просьбе жителей. Пройдут они во всех регионах страны. Следующий форум примет Могилев.
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