3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вопросы социально-политической трансформации в обществе обсудили на форуме "Беларусь адзіная" в Молодечно
Молодечно сегодня стал центром общественно-политической жизни Минской области. Вслед за Брестом в этом городе продолжилась серия региональных форумов "Беларусь адзіная". Представители районных властей, депутаты, политологи, редакторы региональных СМИ, а также молодежь - все вместе в формате диалога обсуждали вопросы социально-политической трансформации в обществе в контексте Года народного единства. Еще одной важной темой стали внесения изменений в Конституцию и работа над этим специальной комиссии. Обсуждалось, что в ближайшие несколько недель как никогда важно услышать голоса из регионов.
17 сентября наша страна впервые отметит новый государственный праздник - День народного единства.
Политический актив центрального региона сегодня представлен широко: это более 800 человек. Далее такие форумы пройдут в Гомельской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях. А на финише дискуссионного марафона будет Минск.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП