Вопросы социально-политической трансформации в обществе обсудили на форуме "Беларусь адзіная" в Молодечно

Молодечно сегодня стал центром общественно-политической жизни Минской области. Вслед за Брестом в этом городе продолжилась серия региональных форумов "Беларусь адзіная". Представители районных властей, депутаты, политологи, редакторы региональных СМИ, а также молодежь - все вместе в формате диалога обсуждали вопросы социально-политической трансформации в обществе в контексте Года народного единства. Еще одной важной темой стали внесения изменений в Конституцию и работа над этим специальной комиссии. Обсуждалось, что в ближайшие несколько недель как никогда важно услышать голоса из регионов.