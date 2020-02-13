Вопросы социальной поддержки бывших воинов-интернационалистов обсудили на встрече с губернатором

Пусть память расскажет. Областное мероприятие накануне тридцать первой годовщины вывода советских войск из Афганистана прошло сегодня в Вилейке. Руководство облисполкома и представители Союза ветеранов войны в Афганистане возложили цветы к памятному знаку воинам-интернационалистам. Местом встречи Вилейку выбрали неслучайно - более ста жителей района отсюда отправились на войну. Многие не вернулись.



Сегодня в Минской области проживают три с половиной тысячи бывших воинов-интернационалистов. Вопросы социальной поддержки обсудили во время встречи с губернатором. Разговор шел и о воспитании молодежи, уважении к истории. И сегодня же ветераны войны в Афганистане - реальные свидетели тех ужасных событий - провели уроки мужества в школах города.