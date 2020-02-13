3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вопросы социальной поддержки бывших воинов-интернационалистов обсудили на встрече с губернатором
Пусть память расскажет. Областное мероприятие накануне тридцать первой годовщины вывода советских войск из Афганистана прошло сегодня в Вилейке. Руководство облисполкома и представители Союза ветеранов войны в Афганистане возложили цветы к памятному знаку воинам-интернационалистам. Местом встречи Вилейку выбрали неслучайно - более ста жителей района отсюда отправились на войну. Многие не вернулись.
Сегодня в Минской области проживают три с половиной тысячи бывших воинов-интернационалистов. Вопросы социальной поддержки обсудили во время встречи с губернатором. Разговор шел и о воспитании молодежи, уважении к истории. И сегодня же ветераны войны в Афганистане - реальные свидетели тех ужасных событий - провели уроки мужества в школах города.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов