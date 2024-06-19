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Вопросы уголовного права, госпомощь семьям, брачные и семейные отношения - 19 июня депутаты Беларуси рассмотрят 14 законопроектов

Законотворческий день сегодня в Палате представителей. На обсуждение в Овальном зале вынесено 14 документов.

Первым делом депутаты рассмотрят, как исполнены республиканский и бюджет фонда соцзащиты в прошлом году, наметят акценты по формированию главного кошелька страны на следующий год. Немалый блок вопросов отведен международной деятельности. Это, к примеру, ратификация соглашения о свободной торговле Евразийского экономического союза с Ираном, и о ценных бумагах с Россией. Кроме того, на рассмотрение вынесены законопроекты, которые регулируют вопросы уголовного процесса, оказания государственной помощи семьям, воспитывающим детей, а также брачных и семейных отношений.

До окончания работы первой сессии Палаты представителей нового созыва остается около двух недель.

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