Вопросы уголовного права, госпомощь семьям, брачные и семейные отношения - 19 июня депутаты Беларуси рассмотрят 14 законопроектов

Первым делом депутаты рассмотрят, как исполнены республиканский и бюджет фонда соцзащиты в прошлом году, наметят акценты по формированию главного кошелька страны на следующий год. Немалый блок вопросов отведен международной деятельности. Это, к примеру, ратификация соглашения о свободной торговле Евразийского экономического союза с Ираном, и о ценных бумагах с Россией. Кроме того, на рассмотрение вынесены законопроекты, которые регулируют вопросы уголовного процесса, оказания государственной помощи семьям, воспитывающим детей, а также брачных и семейных отношений.