Вопросы в пути: оцениваем безопасность белорусских дорог

У автомобилистов сейчас тоже момент, когда не до отдыха. Погода на этой неделе не радовала. Пришла настоящая осень с дождями. Отсюда и рост ДТП. Играет роль не только невнимательность водителей, но и несовершенство дорожной инфраструктуры. К сожалению, это не редкость. По статистике Всемирной организации здравоохранения, смертность в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно только растет. В среднем на дорогах гибнут 1 миллион 350 тысяч человек. Травмы, полученные в результате ДТП, - главные причины гибели детей и молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет. А еще 26 % всех смертей на трассе - это пешеходы и велосипедисты.



Если говорить о Беларуси, то за 10 лет число ДТП снизилось вдвое. И почти в 2 с половиной раза уменьшилась смертность. К тому же регулярно появляются инициативы, заставляющие задумываться и водителей, и пешеходов - а стоит ли рисковать на трассах?Вот два свежих предложения - ограничение скорости до 50 километров в час в населенном пункте и увеличение штрафов за переход в неположенном месте. Ксения Лебедева оценила безопасность белорусских дорог.



В Минске существуют 8 локаций, которые и Госавтоинспекция, и строители городских дорог называют местами концентраций аварий - такие болевые точки автолюбителей, куда, если уже попадешь, смотри в оба. Вот это выезд с прилегающей территории 15-го корпуса БНТУ со съездом на МКАД. Участок опасный и сложный. Здесь зарегистрировано более 40 ДТП, в 6 случаях были пострадавшие, одно ДТП - с участием пешехода - пытался перейти дорогу.







В следующем году здесь построят круговую развязку. Как и на пересечении улиц Франциска Скорины и МКАД. Здесь аварии тоже не редкость. Еще 6 опасных участков столицы: пересечение улицы Ваупшасова с местным проездом МКАД, улицы Чкалова на участке от Воронянского, перекресток улиц Богдановича - Хоружей, Логойский тракт на участке от Гамарника до МКАД, пересечение проспекта Партизанского - улицы Варвашени - улицы Социалистической, пересечение проспекта Партизанского - улицы Буденного. Перекрестки реконструируют, сделают более понятными для водителей и пешеходов, где-то расширят, где-то установят светофоры и дополнительные знаки.



Масштабные работы продлятся и на первом транспортном кольце столицы - в декабре начнется заключительный этап от проспекта Дзержинского до улицы Толстого. После открытия это позволит разгрузить движение со стороны проспектов Дзержинского и Жукова. Но это работает, когда за территорией закреплена конкретная организация, понятно, кто за нее отвечает, кто должен своевременно ремонтировать. Плохо, когда нет хозяина. И таких случаев только в столице около 300. Построили и забыли.



Как отмечают в Комитете госконтроля, такие объекты есть не только на окраинах, но и в центре. Пример - проезд в районе городского универмага ЦУМ. Сейчас в системе ЖКХ ищут, за кем закрепить найденышей. Ведь сами себя ямы не залатают. И кстати, принять участие в улучшении дорожной инфраструктуры столицы можно, пройдя опрос на сайте Комитета госконтроля.Минск сегодня самый густонаселенный пункт Беларуси - свыше двух миллионов жителей. Соответственно, и машин здесь больше, дороги и инфраструктура требуют больше внимания и денег, и аварий тоже больше - их почти столько же, сколько в Могилевской и Гродненской областях вместе взятых.



Юрий Важник не первый год продвигает инициативу активного внедрения интеллектуальной транспортной системы, которая подстраивается под заторы, открывая зеленый коридор на более разгруженных направлениях, реагирует на аварийные ситуации, предлагая водителю снизить скорость или объехать сложный участок. Об умной дороге речь идет с 2011 года. В 2014-ом ее обещали внедрить. Процесс затянулся - первые испытания начались в 2017 году на участке от улицы Козлова до Тимирязева через проспект Машерова. Там установили систему магнитных датчиков, беспроводных обзорных камер и различных видеодетекторов. Пропускная способность увеличилась на 12%, на 10 километров в час стали быстрее ехать. Такими устройствами со временем оснастят до 90 перекрестков по первому и второму городскому транспортному кольцу.







Снижать или не снижать скорость до 50 км в час в населенном пункте? По мнению эксперта, опыт других стран - это, конечно, хорошо, только вот сначала нужно провести свои исследования, что минус 10 единиц на спидометре реально повлияют на безопасность дорожного движения и снижение аварийности. Ведь за такую смену, скорее всего, придется заплатить тем же автомобилистам - дорожным налогом.



Выедем за город. Проедем с инспектором ДПС по одной из самых аварийных ранее дорог Беларуси - Р53. Здесь на некоторых участках скорость ограничена до 70 км в час - из-за ДТП с превышением. Установлены как стационарные, так и мобильные датчики контроля скорости. Именно на этой дороге водители часто ездят по обочине. Оно и понятно - узкая дорога - попробуй разминуться, приходится уступать. Но такая толерантность может сыграть не в вашу пользу.



А вот эта дорога с указателем на Новую жизнь. И она действительно для кого-то стала новой. В прошлом здесь зафиксировали 13 ДТП с 9 погибшими. Установили тросовое ограждение, стационарную камеру, ограничения скорости. Есть участки на этой же дороге, где такие меры не работают. Наезды на пешеходов даже на переходе, съезд в кювет, опрокидывание, попутные столкновения, наезды на обочине. Спасет только реконструкция дороги.



Здесь пересекаются две республиканские автомобильные дороги: Слобода - Новосады и Логойск -Смолевичи - Марьина Горка. Автомобильное движение здесь очень интенсивное, перейти дорогу бывает достаточно сложно. Поэтому здесь планируют построить развязку. И либо подземный, либо надземный переход, что упростит жизнь как пешеходам, так и автомобилистам.



К первому этапу приступили две недели назад. В ноябре начнутся основные работы. Дорогу расширят в 2 раза - до 14 метров, сделают четырехполосной. Дорожное покрытие выполнят из цементобетона, а развязки и местные проезды - из асфальтобетона. На разделительной полосе появится двустороннее металлическое барьерное ограждение. Работы планируют завершить в течение следующего года.



