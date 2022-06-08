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Вопросы здоровья детей и учащейся молодежи обсудили в Молодечно
Здоровье детей и учащейся молодежи, а также приоритеты его сохранения и укрепления - эти вопросы сегодня обсудили в Молодечно. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко провел выездное заседание Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни. Участники посетили и спортивную школу, и учебно-педагогический комплекс "Детский сад - начальная школа № 15", где ознакомились с материально-технической базой. В ней есть актовый, музыкальный, гимнастический и спортивный залы, бассейн. Вице-премьер подчеркнул, что это учреждение – наглядный пример, как в стране реализуется социальная политика.
С 2019 года по поручению главы государства в Беларуси реализуется программа "Здоровые города и поселки". Уже 154 населенных пункта участвуют в ней. Это очень важно для создания комфортной среды по всем направлениям. Это то, что мы наглядно наблюдаем на выездном заседании в Молодечно. Здесь такие объекты построены для людей и активно загружены.
Обсудили и вопросы вовлечения населения в занятия спортом. Для этого созданы все условия. Работают 23 тысячи спортивных объектов. В целом в Беларуси более2,5 млн людей активно занимаются физической культурой и спортом
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