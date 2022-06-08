Вопросы здоровья детей и учащейся молодежи обсудили в Молодечно

С 2019 года по поручению главы государства в Беларуси реализуется программа "Здоровые города и поселки". Уже 154 населенных пункта участвуют в ней. Это очень важно для создания комфортной среды по всем направлениям. Это то, что мы наглядно наблюдаем на выездном заседании в Молодечно. Здесь такие объекты построены для людей и активно загружены.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси