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Вопросы земельно-имущественных отношений обсудили в Щучине

Заседание совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания прошло сегодня в Щучине. В центре внимания проблемные вопросы в области земельно-имущественных отношений. Как отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, 11 % обращений, поступивших в прошлом году, касались именно этой сферы. Людей волнуют вопросы вступления в наследство, раздела имущества. Вся проблематика взята на контроль и будет тщательно прорабатываться.

Мы увидели, что когда мы проводим приемы по личным вопросам, встречаемся с нашими коллегами, депутатами, председателями сельских советов, районных, городских советов, мы увидели, что есть еще вопросы, которые не так эффективно позволяют работать в этом направлении и решать более быстро, четко и понятно эти вопросы.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси
Надо отвечать на житейские вопросы населения, которые имеют место быть, надо наводить порядок в целом по стране. Президентом нашей страны поставлены задачи всем органам, в том числе и законодательной власти - обеспечить наведение порядка на земле. С каждым годом все краше и краше становится наша страна, наша республика. Но вместе с тем у нас много вопросов, которые требуют немедленного разрешения.
Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Что касается наведения порядка на земле, участникам заседания продемонстрировали пример сельскохозяйственного производственного комплекса по выращиванию шампиньонов. Он построен на территории 4,5 га. Когда-то это были земли бывшего военного аэродрома. А сегодня ежегодно здесь выращивают до 5 тыс. тонн свежих культивированных шампиньонов. При этом органические удобрения, полученные при производстве, используются для внесения на своих же сельскохозяйственных полях.

На сегодняшний день мы занимаемся сельскохозяйственными культурами. Мы имеем чуть более 1 тыс. га земель. Выращиваем импортозамещающую продукцию, такую как брокколи, а также зерновые колосовые культуры, иные сельскохозяйственные культуры. Ввиду действия санкционной политики недружественных нам стран было принято решение построить свой комплекс по производству субстрата для выращивания грибов. В настоящий момент начато строительство. Мы планируем завершить его и ввести комплекс в эксплуатацию до конца 2025 года.
Александр Алейников, директор сельскохозяйственного производственного комплекса по выращиванию шампиньонов

Завершилось мероприятие возложением цветов к братской могиле советских воинов в городском сквере Щучина.

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