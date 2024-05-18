Вопросы земельно-имущественных отношений обсудили в Щучине

Надо отвечать на житейские вопросы населения, которые имеют место быть, надо наводить порядок в целом по стране. Президентом нашей страны поставлены задачи всем органам, в том числе и законодательной власти - обеспечить наведение порядка на земле. С каждым годом все краше и краше становится наша страна, наша республика. Но вместе с тем у нас много вопросов, которые требуют немедленного разрешения.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси