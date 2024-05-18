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Вопросы земельно-имущественных отношений обсудили в Щучине
Заседание совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания прошло сегодня в Щучине. В центре внимания проблемные вопросы в области земельно-имущественных отношений. Как отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, 11 % обращений, поступивших в прошлом году, касались именно этой сферы. Людей волнуют вопросы вступления в наследство, раздела имущества. Вся проблематика взята на контроль и будет тщательно прорабатываться.
Мы увидели, что когда мы проводим приемы по личным вопросам, встречаемся с нашими коллегами, депутатами, председателями сельских советов, районных, городских советов, мы увидели, что есть еще вопросы, которые не так эффективно позволяют работать в этом направлении и решать более быстро, четко и понятно эти вопросы.
Надо отвечать на житейские вопросы населения, которые имеют место быть, надо наводить порядок в целом по стране. Президентом нашей страны поставлены задачи всем органам, в том числе и законодательной власти - обеспечить наведение порядка на земле. С каждым годом все краше и краше становится наша страна, наша республика. Но вместе с тем у нас много вопросов, которые требуют немедленного разрешения.
Что касается наведения порядка на земле, участникам заседания продемонстрировали пример сельскохозяйственного производственного комплекса по выращиванию шампиньонов. Он построен на территории 4,5 га. Когда-то это были земли бывшего военного аэродрома. А сегодня ежегодно здесь выращивают до 5 тыс. тонн свежих культивированных шампиньонов. При этом органические удобрения, полученные при производстве, используются для внесения на своих же сельскохозяйственных полях.
На сегодняшний день мы занимаемся сельскохозяйственными культурами. Мы имеем чуть более 1 тыс. га земель. Выращиваем импортозамещающую продукцию, такую как брокколи, а также зерновые колосовые культуры, иные сельскохозяйственные культуры. Ввиду действия санкционной политики недружественных нам стран было принято решение построить свой комплекс по производству субстрата для выращивания грибов. В настоящий момент начато строительство. Мы планируем завершить его и ввести комплекс в эксплуатацию до конца 2025 года.
Завершилось мероприятие возложением цветов к братской могиле советских воинов в городском сквере Щучина.
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