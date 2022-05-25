Земельные вопросы стали основными во время прямой телефонной линии в Миноблисполкоме

Земельные вопросы стали основными во время очередной прямой телефонной линии в Минском облисполкоме. На связи с жителями центрального региона был первый заместитель губернатора Сергей Левкович. Среди актуальных - темы выделения земельных участков для строительства индивидуального жилья и ведения фермерского хозяйства, оформление документов, а также земельные споры.