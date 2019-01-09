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Вопросы жителей Вилейского района выслушал губернатор области Анатолий Исаченко

Среди актуальных тем - земельная и коммунальная. Одну из улиц Вилейки затапливает из-за отсутствия ливневой канализации. Вода попадает и на частную землю - в итоге постоянные потопы портят имущество. Решить этот вопрос не получается уже больше пяти лет.

Выездные приемы граждан проходят во всех районах Минской области. За прошедший год к губернатору обратились более 100 жителей. Такое взаимодействие эффективно.

Встречи с жителями разных районов будут проходить в течение всего года. Обратиться к представителям власти можно по записи.

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