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Воришку в Кобринском районе нашли по отпечатку подошвы
Воришку в Кобринском районе нашли по отпечатку подошвы. Он забрал из чужой машины телефон. Владелец отлучился всего на несколько минут, поэтому не стал закрывать авто, но даже этого времени хватило. А экспертам было достаточно следа обуви возле транспорта, чтобы сделать гипсовый слепок. Тем временем у правоохранителей появился подозреваемый. Во время обыска у него изъяли кроссовки, подошва которой и совпала с копией. 18-летний юнец признался, что пропажа гаджета - его рук дело. Мобильник он вернул, но уголовной статьи не избежал.
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