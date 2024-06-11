Воришку в Кобринском районе нашли по отпечатку подошвы. Он забрал из чужой машины телефон. Владелец отлучился всего на несколько минут, поэтому не стал закрывать авто, но даже этого времени хватило. А экспертам было достаточно следа обуви возле транспорта, чтобы сделать гипсовый слепок. Тем временем у правоохранителей появился подозреваемый. Во время обыска у него изъяли кроссовки, подошва которой и совпала с копией. 18-летний юнец признался, что пропажа гаджета - его рук дело. Мобильник он вернул, но уголовной статьи не избежал.