ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Воробьев: Объекты для XI Форума регионов Беларуси и России в Витебске готовятся успешно

Объекты для проведения XI Форума регионов Беларуси и России в Витебске готовятся успешно, а сроки их подготовки достаточные. Такую оценку после совместного заседания белорусского и российского организационных комитетов по подготовке и проведению предстоящего форума озвучил заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Юрий Воробьев.

Делегация ознакомилась с инфраструктурой Летнего амфитеатра, концертного зала, аэропорта. Посетили Витебский государственный университет имени Машерова, где состоится совместное мероприятие торгово-промышленных палат Беларуси и России на тему "Раскрытие потенциала инновационного сотрудничества России и Беларуси - вектор технологического развития и роста".

Организация такого масштабного форума сложная, потому отрабатываются детали. Сегодня мы посмотрели очень много. Считаю, что все объекты готовятся успешно и будут готовы к проведению форума. Не все они полностью отремонтированы, оборудованы. Но мы видим, что сроки их подготовки достаточные. И форум, конечно, будет проведен успешно.
Юрий Воробьев, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания России

Стороны обсудили организационные вопросы и вопросы безопасности в местах проведения мероприятий форума. Также речь шла о выставочных проектах, культурном наполнении, подписании соглашений и проведении пленарного заседания. 7 июня делегация планирует ознакомиться с локациямифорума в Полоцке.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все