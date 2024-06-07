Воробьев: Объекты для XI Форума регионов Беларуси и России в Витебске готовятся успешно

Организация такого масштабного форума сложная, потому отрабатываются детали. Сегодня мы посмотрели очень много. Считаю, что все объекты готовятся успешно и будут готовы к проведению форума. Не все они полностью отремонтированы, оборудованы. Но мы видим, что сроки их подготовки достаточные. И форум, конечно, будет проведен успешно.

Юрий Воробьев, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания России