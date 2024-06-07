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Воробьев: Объекты для XI Форума регионов Беларуси и России в Витебске готовятся успешно
Объекты для проведения XI Форума регионов Беларуси и России в Витебске готовятся успешно, а сроки их подготовки достаточные. Такую оценку после совместного заседания белорусского и российского организационных комитетов по подготовке и проведению предстоящего форума озвучил заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Юрий Воробьев.
Делегация ознакомилась с инфраструктурой Летнего амфитеатра, концертного зала, аэропорта. Посетили Витебский государственный университет имени Машерова, где состоится совместное мероприятие торгово-промышленных палат Беларуси и России на тему "Раскрытие потенциала инновационного сотрудничества России и Беларуси - вектор технологического развития и роста".
Организация такого масштабного форума сложная, потому отрабатываются детали. Сегодня мы посмотрели очень много. Считаю, что все объекты готовятся успешно и будут готовы к проведению форума. Не все они полностью отремонтированы, оборудованы. Но мы видим, что сроки их подготовки достаточные. И форум, конечно, будет проведен успешно.
Стороны обсудили организационные вопросы и вопросы безопасности в местах проведения мероприятий форума. Также речь шла о выставочных проектах, культурном наполнении, подписании соглашений и проведении пленарного заседания. 7 июня делегация планирует ознакомиться с локациямифорума в Полоцке.
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