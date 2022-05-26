Ворона украла дневную выручку у водителя маршрутного такси в Гомеле

Падкая не только на блестящее. Устойчивость рубля привлекает даже птиц. В Гомеле ворона украла у водителя маршрутного такси дневную выручку. Пока водитель маршрутки разговаривал с коллегами, на открытое окно его автомобиля присела ворона. Птица схватила купюры и вылетела. Водитель принялся ее ловить. Через несколько метров ворона приземлилась и скинула часть денег. Позже воровка рассталась и с остальными средствами. Несостоявшееся ограбление оценивается в 120 рублей.