Воропаев: В Беларуси проводится масштабное расследование преступлений фашистов против белорусского народа

Не допустить новой войны. Именно с такой целью в Беларуси проводится масштабное расследование преступлений фашистов против белорусского народа. Такое мнение в проекте АТН " Вопрос номер один " высказал Владимир Воропаев - директор музея Великой Отечественной войны. Сведения из уголовного дела позволят поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида и пресечь попытки обесценить исторические факты.

Владимир Воропаев рассказал, что были найдены сотни неизвестных мест захоронений, где встречаются следы от маленьких тапочек, попадаются детские игрушки. Также он отметил, что работа будет продолжаться и дальше, чтобы это никогда не повторилось, чтобы показать, как погиб каждый человек и кто его убил.