Воры, которые вскрывали машины, задержаны в Минске

В Минске задержаны серийные воры, которые вскрывали машины. Это двое мужчин 51 и 44 лет. Их почерк - авто 2000-х годов выпуска с механическим замком и незамысловатой сигнализацией или без нее. Несколько лет эти люди держали в напряжении автовладельцев. Сыщикам пришлось поработать, чтобы выйти на след автопотрошителей. Сообщается, что напарники начинали работать, когда водитель выходил из машины: сигнализацию отключали, перехватывая радиосигнал специальным устройством, а замки открывали отмычками. Известно, что похищенные вещи задержанные продавали, что-то хранили в гараже. Во время осмотра бокса милиционеры обнаружили более 550 единиц вещей, включая велосипеды и наборы инструментов. Уголовное дело возбуждено за кражу, совершенную группой лиц.