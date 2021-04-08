3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Воры, которые вскрывали машины, задержаны в Минске
В Минске задержаны серийные воры, которые вскрывали машины. Это двое мужчин 51 и 44 лет. Их почерк - авто 2000-х годов выпуска с механическим замком и незамысловатой сигнализацией или без нее. Несколько лет эти люди держали в напряжении автовладельцев. Сыщикам пришлось поработать, чтобы выйти на след автопотрошителей. Сообщается, что напарники начинали работать, когда водитель выходил из машины: сигнализацию отключали, перехватывая радиосигнал специальным устройством, а замки открывали отмычками. Известно, что похищенные вещи задержанные продавали, что-то хранили в гараже. Во время осмотра бокса милиционеры обнаружили более 550 единиц вещей, включая велосипеды и наборы инструментов. Уголовное дело возбуждено за кражу, совершенную группой лиц.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов