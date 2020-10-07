Восемь организаций Минска предложили работу студентам Педагогического университета

На мини-ярмарке вакансий будущие педагоги получили консультации специалистов городской службы занятости и представителей кадровых служб предприятий и учреждений образования Минска. Для многих студентов БГПУ тема трудоустройства актуальна, ведь они могут совмещать обучение в вузе и работу. Более 300 будущих учителей уже осваивают практические навыки. Организации Минска предложили студентам более 900 вакансий. Среди них не только профильные специальности - помощник воспитателя в детском садике, музыкальный руководитель, а и в других сферах - курьер, продавец, оператор связи. Подобные мини-ярмарки вакансий в этом месяце уже помогли найти работу студентам двух столичных вузов. Около 200 учащихся прошли предварительные собеседования.