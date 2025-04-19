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Воскресение Христово. Великий праздник веры, мира и добра встретили христиане
Христиане мира встретили Пасху. Единым хором молитвами и возгласами "Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!" приветствовали светлый праздник католики, протестанты и православные Беларуси. Искренние поздравления верующим со светлым праздником Пасхи направил Президент.
Торжественные богослужения 19 апреля прошли во всех христианских храмах страны. Праздничный пасхал в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии зажег архиепископ-митрополит Иосиф Станевский. Богослужение в главном католическом соборе столицы собрало сотни людей, которые пришли разделить радость Воскресения Христова и помолиться за мир в семьях, в нашей стране и во всем мире. Трансляцию праздничного богослужения по традиции транслировала Белтелерадиокомпания.
Торжество Воскресения Христова встретила и самая многочисленная конфессия Беларуси - православная. Всенощные службы прошли во всех православных храмах Беларуси. В Минске пасхальное богослужение возглавил митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Праздничную литургию можно было также видеть в прямом эфире.
Богослужения в честь Пасхи продолжаются и в воскресенье, 20 апреля. С самого утра и в течение дня верующих христиан разных конфессий ждут в храмах на праздничные службы и освящение пасхальной трапезы.