Воскресенский: Иран будет отстаивать свою независимость, суверенитет и право

Иран проводит суверенную политику. Это не нравится Белому дому. Реально ли устранить противоречия между странами, рассказал политолог Юрий Воскресенский.

"Иран проводит суверенную политику и будет проводить такую политику, он отстаивает свою независимость, суверенитет и право людьми зваться, как говорил когда-то наш белорусский классик. И вот здесь есть принципиальные противоречия, которые не позволяют сторонам прийти к миру, потому что США хотят взять под контроль иранский газ, иранскую нефть и иранский пролив. Фактически иранский, потому что по международному праву эти воды принадлежат Ирану и Оману в самом узком месте Ормузского пролива. И пока эти противоречия не будут устранены, никакого мира не будет. А как они могут быть устранены? Либо Иран отказывается от своего суверенитета, либо американские политики и ведомство, ответственное за внешнюю политику, Госдеп США, отказывается от завышенных требований", - отметил Воскресенский.