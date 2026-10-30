Воскресенский: Миссия в Алешках - возможный фундамент будущих переговоров

Успешный опыт Беларуси в организации российско-украинских контактов только укрепляет дипломатическую роль Минска. Мнение эксперта.

Юрий Воскресенский, политолог:

"Дело в том, что миссия в Алешках - это возможный фундамент будущих переговоров. Успешный опыт решения пусть даже локальных, но жизненно важных задач демонстрирует готовность к диалогу. В данной истории все это проходило под эгидой супруги президента США, госпожи Мелании Трамп. Эта миссия - тест сторон на способность договариваться, а Беларусь в данном процессе выступает гарантом того, что договоренности будут четко изложены и выполнены".

Политолог сделал небольшой прогноз: в краткосрочной перспективе роль Беларуси как основной гуманитарной площадки для российско-украинских контактов будет расти. Можно ожидать расширения спектра миссий - от обмена до совместных проектов по восстановлению инфраструктуры. В среднесрочной же перспективе это может привести к институционализации Минска как центра гуманитарной дипломатии в регионе. В этом заключаются важность и особенность уникальной миссии в Алешках.