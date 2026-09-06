Воскресенский о кризисе в Ормузском проливе: У Трампа остается два варианта

Очередное обострение в Ормузском проливе. Какие варианты решения ситуации? Будет ли иранское политическое руководство стоять до конца в защите своей государственности, суверенитета и права на судоходство в проливе? Свое мнение высказал эксперт.

Юрий Воскресенский, политолог: "У Трампа остается два варианта. Либо продолжать эту абсолютно бессмысленную военную операцию, либо покинуть, убраться восвояси, как говорят на народе, с территории, прилегающей к Ормузскому проливу. Никакие суда там не пройдут, даже если Трамп, как он сказал, переименует этот пролив в пролив Трампа. Это все равно не поможет. Иранский народ, иранское руководство будут стоять до конца в защите своей государственности, суверенитета и права на судоходство в Ормузском проливе".