Воскресенский: Акты гуманизма продолжатся

На этой неделе указом Президента помиловано 30 человек, среди них 14 женщин и 16 мужчин. Они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни. Это практика гуманизации законодательства, которую реализует наша страна не на словах, а действиями. Контроль за исполнением таких обязательств по поручению главы государства обеспечит Министерство внутренних дел.

"В 2022-23 годах этот процесс приостановился, потому что когда в 2020-21 годах глава государства начал миловать и выпускать лиц, осужденных за события 2020-го, в ответ мы ожидали, пусть хоть скрипя сердце, через зубы, какие-то слова благодарности. Но в ответ мы услышали, что надо взрывать релейные шкафы, надо обливать бензином машины участковых, надо третировать судей государственных и вообще всех журналистов. Вот что мы услышали в ответ. Поэтому эти процессы в 2022-23 годах приостановились, - пояснил эксперт. - Сейчас эти процессы снова начались".