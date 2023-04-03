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Воскресенский: Латушко в шоке, а польское правительство в безвыходном положении от предложения Лукашенко

Банда Латушко деморализована, а польское правительство попало в безвыходное положение после предложения Лукашенко обменять Почобута. Об этом в интервью программе "Панорама" рассказал известный политолог Юрий Воскресенский.

"Знаете, Польша задумалась. По крайней мере, из уст официальных представителей польского государства мы не услышали ничего. Я думаю, что они обдумывают предложение Президента Беларуси", - отметил политолог.

Лукашенко ответил на предложение обменять Почобута

Юрий Воскресенский подчеркнул, что предложение Александра Лукашенко повысило ставки. Ведь он согласился фактически на предложение поляков, но с небольшим условием. "Но от этого условия у банды Латушко, грубо говоря, подгорело. И они сейчас не знают, что делать: то ли бежать из Польши в Литву, то ли из Польши в США. Они пребывают, насколько нам сообщают наши источники, в состоянии глубокого шока. Их банда деморализована, потому что польское правительство после такого предложения Лукашенко попало в безвыходное положение. В Польше в 2023 году будет парламентская кампания, и, я уверен,польская оппозиция этим воспользуется, требуя выдать гражданина Польши Почобута", - считает политолог.

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