3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Воскресенский: Латушко в шоке, а польское правительство в безвыходном положении от предложения Лукашенко
Банда Латушко деморализована, а польское правительство попало в безвыходное положение после предложения Лукашенко обменять Почобута. Об этом в интервью программе "Панорама" рассказал известный политолог Юрий Воскресенский.
"Знаете, Польша задумалась. По крайней мере, из уст официальных представителей польского государства мы не услышали ничего. Я думаю, что они обдумывают предложение Президента Беларуси", - отметил политолог.
Лукашенко ответил на предложение обменять Почобута
Юрий Воскресенский подчеркнул, что предложение Александра Лукашенко повысило ставки. Ведь он согласился фактически на предложение поляков, но с небольшим условием. "Но от этого условия у банды Латушко, грубо говоря, подгорело. И они сейчас не знают, что делать: то ли бежать из Польши в Литву, то ли из Польши в США. Они пребывают, насколько нам сообщают наши источники, в состоянии глубокого шока. Их банда деморализована, потому что польское правительство после такого предложения Лукашенко попало в безвыходное положение. В Польше в 2023 году будет парламентская кампания, и, я уверен,польская оппозиция этим воспользуется, требуя выдать гражданина Польши Почобута", - считает политолог.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все