Воскресенский: Латушко в шоке, а польское правительство в безвыходном положении от предложения Лукашенко

Юрий Воскресенский подчеркнул, что предложение Александра Лукашенко повысило ставки. Ведь он согласился фактически на предложение поляков, но с небольшим условием. "Но от этого условия у банды Латушко, грубо говоря, подгорело. И они сейчас не знают, что делать: то ли бежать из Польши в Литву, то ли из Польши в США. Они пребывают, насколько нам сообщают наши источники, в состоянии глубокого шока. Их банда деморализована, потому что польское правительство после такого предложения Лукашенко попало в безвыходное положение. В Польше в 2023 году будет парламентская кампания, и, я уверен,польская оппозиция этим воспользуется, требуя выдать гражданина Польши Почобута", - считает политолог.