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Воскресенский: Сегодня куется новый миропорядок
Противостоять современным вызовам и угрозам можно только сообща. Конгресс патриотических сил, организованный Либерально-демократической партией Беларуси, собрал политиков, общественников и экспертов из более чем 50 стран.
Западные политические силы, которые пока не встали у руля своих правительств, уверены: дипломатия - это про умение договариваться, а не про ограничения и санкции. Подобные форумы - один из важных путей по поиску точек сближения.
Фактически сейчас куется, реализуется та народная дипломатия, которая может дать свои ростки буквально в самое ближайшее время. И в этом плане очень хорошим сигналом является и присутствие на форуме, на Конгрессе свободы представителей партии "Альтернатива для Германии". Они выиграли выборы в Тюрингии, они выиграли выборы в Саксонии. 22 сентября ждем такой же результат в Бранденбурге. С выборами в Бранденбурге связывают конец коалиции Шольца, самого худшего канцлера в истории Германии.
Не обошли участники форума стороной и вопросы региональной безопасности, а также обеспечения стабильности и предотвращения конфликтов. Эксперты отмечают, что Беларусь, как островок стабильности в центре Европы, костью стала у глобальных разжигателей войны.
Беларусь пока остается оазисом мира, спокойствия, красоты, благолепия. После Донецка я хожу по Минску с широко открытыми глазами. В меня не прилетит "Хаймарс", нигде ничего не грохнет, не взорвется в небе ни ПВО, ни беспилотник, меня не догонит FPV-дрон. У вас мир, цените это и очень готовьтесь его защищать, потому что вы стоите форпостом на этой границе. И я абсолютно уверена, что они очень хотят попробовать и проверить боеспособность вашей армии.
10 сентября конгресс продолжит свою работу. На повестке дня вопросы экономического взаимодействия. Участникам предстоит прийти к общему знаменателю - как в условиях глобальной гибридной войны не только сохранить торговые связи, но и привести их к поступательному и устойчивому росту.
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