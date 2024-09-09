Воскресенский: Сегодня куется новый миропорядок

Беларусь пока остается оазисом мира, спокойствия, красоты, благолепия. После Донецка я хожу по Минску с широко открытыми глазами. В меня не прилетит "Хаймарс", нигде ничего не грохнет, не взорвется в небе ни ПВО, ни беспилотник, меня не догонит FPV-дрон. У вас мир, цените это и очень готовьтесь его защищать, потому что вы стоите форпостом на этой границе. И я абсолютно уверена, что они очень хотят попробовать и проверить боеспособность вашей армии.

Татьяна Монтян, адвокат, правовед, блогер (Украина)