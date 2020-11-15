Воскресные хождения. Непристойные жесты или удары по репортерским камерам связаны с политическими требованиями?

В их сторону летели любые подручные предметы. От бутылок до урн. Коммунальщики, чьи дворы попали в маршрут протестующих, утром увидят, что кроме опавшей листы, есть дополнительный объем работы. Как всегда, в толпе были откровенно агрессивные люди. Непонятно, как непристойные жесты или удары по репортерским камерам связаны с политическими требованиями. Это явно не из области нормальной общественной жизни. В те моменты, когда милиция не успевала расчистить перекрытую трассу, и образовывалась искусственная пробка, протестующие кидались и на машины, которые пытались просто проехать.

И еще. Оппоненты власти очень много говорят про насилие. Собственно, это суть их риторики, считай, главный аргумент в попытке заполнить все информационное пространство криком о насилии в отношении протестующих. Отставим пока в сторону, где именно этот упрек имеет под собой основу, а где откровенная подтасовка фактов и фейки. Я спрошу про другое. А почему вы молчите, когда насилию подвергаются люди, не согласные с вами? Вот сегодня избили журналиста государственного телеканала. Почему оппозиционные СМИ скрывают этот факт в своих материалах? Для вас это нормально? Вы уже поделили белорусов на своих и чужих, которых совсем не жаль и можно не церемониться?