Воскресные нарушения правопорядка

Для небольшой группы людей уже стало обычным делом в выходные раздражать окружающих и нарушать привычный ритм жизни горожан. В субботу в столице это делали на "женском марше", ну а в воскресенье хождения продолжились уже по проезжай части в центре города, нарушая работу наземного общественного транспорта и метро.



В Беларуси на неделе проходили теперь уже все менее многочисленные акции протеста. Инерции призывов польской пропаганды хватило на незатейливый «женский марш» в субботу. Раздражать окружающих и нарушать привычный ритм жизни горожан для небольшой группы людей стало обычным делом. По планам организаторов, марш должен был стать самым блестящим в прямом смысле слова. Но, видимо, что-то пошло не так. В ход пошли проверенные приемы: маленькие дети в колясках и показушная истерика, от которой голова кружилась в первую очередь у самих участниц.



Человеческие ценности и уважение друг к другу - то чего хочет та небольшая часть, которая навязчиво выходит на улицы. Ну а на выходе получается совсем противоположная демонстрация.





Бесцельные хождения

Уже по традиции на улицы Минска снова позвал варшавский офис. И снова хождение по улицам, и обязательно по проезжей части. Хотя такому количеству людей уж точно хватило бы тротуара. Повторимся, чтобы бесцельно тусоваться.

Кураторы, конечно, снова заявили о том, что на улицах «десятки тысяч». Хотя пару дней назад эту технологию преувеличения разоблачил сам редактор польского телеграм-канала. На самом ярком примере. “Минск не думает успокаиваться! Не менее 100 000 человек в центре города!” - это он писал о событиях в ночь с 9 на 10 августа.

Для того, чтобы более эффективно ходить по столице, на этот раз задействовали велосипедистов. Такая своеобразная разведка колесила впереди колонны и координировала движение людей в обход правоохранителей.

А вот с конечной целью - куда идти - так и не определились. Хотели идти на вокзал, но, видимо, не было поездов на Польшу и Литву. Поэтому свернули в центр города. Все движение - по проезжей части, со сбоями в работе наземного общественного транспорта и метро.

В очередной раз сами себя замучив кругами, эти люди блокировали жизнь и отдых в городе абсолютному большинству минчан в их законный выходной.