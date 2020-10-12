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Воскресный марш "гордости" в Минске
Сегодня понедельник, а значит, к огромному сожалению, - время подвести итоги выходных. Сейчас о тех самых «мирных протестах», которые с каждым разом становятся все более агрессивными.
На марш так называемой "гордости" в это воскресенье вышли школьники, студенты и молодежь. Опять протестующие перекрывали дороги, забрасывали камнями автомобили, бросались на правоохранителей. Свои героизм и отвагу некоторые "змагары-дикари" демонстрировали и перед съемочными группами государственных СМИ, которые освещали очередную немирную акцию. Из эпицентра событий - материал нашего журналиста.
Рассказывает Александр Хоровец. (видео)
Радикальный настрой и никакого мирного протеста. Воскресное мероприятие оппозиции, похоже, уже окончательно развеяло миф про цветочки и улыбки. Абсолютное большинство тех, кто в строю, — молодежь, школьники, студенты. Рядом в колонне — анархисты, со своей музыкой.
Уже с самого начала стало понятно, маршировать "невероятные" в первую очередь будут пытаться громко. Да и гордость получается какая-то двоякая.
Ну а вот так мирные протестующие с гордостью обступили съемочную группу наших коллег со столичного телевидения и всячески пытаются провоцировать Григория Азаренка и не дают даже ему нормально задавать вопросы.
Вот следующие коллеги идут:
- Это БТ?
- Да.
- Это вранье!
- Почему вранье?
- Вы против народа!
- Против какого народа?
- Против белорусского народа!
- Где мы против белорусского народа?
- Вы все фашисты! Фашисты!
Вот так, оскорбляя и громко выражаясь, вместо диалога "невероятные" с новой силой набросились на коллег.
Невзирая на то, что митингующих то и дело призывали разойтись и не нарушать закон, самые агрессивные "невероятные" лишь с еще большей силой распаляли толпу.
Когда милиция дала ясно понять, что настолько нагло плевать на закон не позволят, тут же как по команде взвыла женская сирена.
А затем за дело взялись и молодчики с бутылками, у некоторых в руках мы заметили и палки.
Ну и вот силовики попытались оттеснить толпу. Толпа агрессивно на них отреагировала. Полетели бутылки. Подчеркиваю, бутылки. Был прямой контакт.
Некоторые сознательные граждане все-таки поняли - никаким мирным протестом это и не пахнет.
Правда убеждения дошли не до всех и протестующие попытались заблокировать проспект Победителей.
Вот, смотрите внимательно, летят клумбы цветочные, всячески пытаются спровоцировать силовиков на силовой контакт.
Рецепт простой: "Сами первые в бой, и ответ не заставит себя долго ждать".
Поняв, что с силовиками тягаться сложно, толпа вновь всю свою агрессию направила на журналистов. Сначала на съемочную группу ОНТ, а затем и с новой силой взялись за нашу.
Ходить, конечно, никто не запрещает. Но вот когда до некоторых людей дойдет разница между прогулкой и нарушением закона - другой вопрос. В сухом остатке дождливого октябрьского воскресенья все тот же набор: задержанные нарушители, попытки перекрыть движение транспорта, испорченный выходной день для жителей центра белорусской столицы.
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