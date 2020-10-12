Воскресный марш "гордости" в Минске

Сегодня понедельник, а значит, к огромному сожалению, - время подвести итоги выходных. Сейчас о тех самых «мирных протестах», которые с каждым разом становятся все более агрессивными.

На марш так называемой "гордости" в это воскресенье вышли школьники, студенты и молодежь. Опять протестующие перекрывали дороги, забрасывали камнями автомобили, бросались на правоохранителей. Свои героизм и отвагу некоторые "змагары-дикари" демонстрировали и перед съемочными группами государственных СМИ, которые освещали очередную немирную акцию. Из эпицентра событий - материал нашего журналиста.

Рассказывает Александр Хоровец. (видео)

Радикальный настрой и никакого мирного протеста. Воскресное мероприятие оппозиции, похоже, уже окончательно развеяло миф про цветочки и улыбки. Абсолютное большинство тех, кто в строю, — молодежь, школьники, студенты. Рядом в колонне — анархисты, со своей музыкой.







Уже с самого начала стало понятно, маршировать "невероятные" в первую очередь будут пытаться громко. Да и гордость получается какая-то двоякая.

Ну а вот так мирные протестующие с гордостью обступили съемочную группу наших коллег со столичного телевидения и всячески пытаются провоцировать Григория Азаренка и не дают даже ему нормально задавать вопросы.



Вот следующие коллеги идут:

- Это БТ?

- Да.

- Это вранье!

- Почему вранье?

- Вы против народа!

- Против какого народа?

- Против белорусского народа!

- Где мы против белорусского народа?

- Вы все фашисты! Фашисты!

Вот так, оскорбляя и громко выражаясь, вместо диалога "невероятные" с новой силой набросились на коллег.

Невзирая на то, что митингующих то и дело призывали разойтись и не нарушать закон, самые агрессивные "невероятные" лишь с еще большей силой распаляли толпу.

Когда милиция дала ясно понять, что настолько нагло плевать на закон не позволят, тут же как по команде взвыла женская сирена.

А затем за дело взялись и молодчики с бутылками, у некоторых в руках мы заметили и палки.

Ну и вот силовики попытались оттеснить толпу. Толпа агрессивно на них отреагировала. Полетели бутылки. Подчеркиваю, бутылки. Был прямой контакт.

Некоторые сознательные граждане все-таки поняли - никаким мирным протестом это и не пахнет.

Правда убеждения дошли не до всех и протестующие попытались заблокировать проспект Победителей.

Вот, смотрите внимательно, летят клумбы цветочные, всячески пытаются спровоцировать силовиков на силовой контакт.

Рецепт простой: "Сами первые в бой, и ответ не заставит себя долго ждать".

Поняв, что с силовиками тягаться сложно, толпа вновь всю свою агрессию направила на журналистов. Сначала на съемочную группу ОНТ, а затем и с новой силой взялись за нашу.





