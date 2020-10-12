Воскресный митинг еще раз показал настоящее лицо протеста

Завести толпу, превратив ее в дикое стадо, способны несколько радикально настроенных человек. А в итоге - разбитый микроавтобус, кровь на одежде силовиков.

В Серебрянке на перекрестке протестующие разожгли костры. Водители разворачивались, чтобы избежать опасности. Говорите, мирные люди – митингующие.

"Перекрываем улицы, строим баррикады", - еще один типичный призыв типичных мирных демонстрантов в телеграм-каналах. МКАД в районе Ангарской, Логойский тракт, проспект Дзержинского и Аэродромная. Эти люди протестовали и кричали о насилии со стороны правоохранителей.