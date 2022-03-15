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Восьмая сессия Палаты представителей начинает работу - в повестку включено 13 вопросов
Символично в День Конституции начинает свою работу восьмая сессия Палаты представителей и Совета Республики. После принятия изменений в Основной закон страны у парламентариев работы прибавилось: необходимо воплотить в жизнь все нововведения в Конституции. И срок для этого небольшой - всего два года. К слову, изменился и график работы законотворцев. Прежде ежегодно были две сессии: осенняя и весенняя, в связи с новыми нормами будет одна. Вероника Бута продолжит.
Парламентарии начинают работать этой весной раньше обычного примерно на три недели. Первый рабочий день по новому графику - символично в день вступления в силу изменений в Конституцию. Это первый конкретный шаг реализации принятых норм. Впереди у депутатов большая работа. Ведь под новую Конституцию нужны новые законы. Некоторые из них нужно фактически написать с нуля.
Более 100 законопроектов потребуют внесения изменений и дополнений
Вступать в силу новые законодательные акты будут постепенно. Скорее всего, начнут с закона о ВНС. Есть вероятность, что документ рассмотрят в первом чтении уже во второй половине года, и к концу года он может быть принят. В целом же дедлайн наведения порядка в законодательстве с учетом новой Конституции - март 2024 года.
Новшества коснутся и военной доктрины, а также закона о военном положении. Напомним, что по Конституции исключена агрессия в отношении других государств.
Все эти документы будут вноситься на сессию по мере их готовности. Пока же в повестке обязательных 13 вопросов.
В работе постоянных комиссий еще порядка 30 законопроектов
Их в любое время готовы будут включить в повестку. Инициативы от министерств и ведомств также в стороне не останутся.По новому графику, сессия закроется 30 июня. Затем депутаты снова соберутся в сентябре и продолжат работу до конца июня уже 2023 года - то есть, будет одна сессия вместо двух. Такой режим работы предложили сами парламентарии. Конституционная комиссия их инициативу поддержала, ведь в таком случае законотворчество практически не будет прерываться, каникулы намечены у депутатов лишь на июль и август. То есть, технически будет легче оперативно реагировать на вызовы времени.
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