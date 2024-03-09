Восьмерка финалистов шоу "Фактор.by 60+" сформирована. Вечером 8 марта состоялся полуфинал. Из дюжины только 8 артистов продолжат путь к своей мечте.

За победу в проекте будут бороться певцы из разных уголков страны, люди с уникальной судьбой. Все они достойны того, чтобы петь на большой сцене.

В пятничном концерте прозвучали хиты, которые публика знает наизусть: "Ехали на тройке с бубенцами", "Хава Нагила", "Малиновка". Вечер на "первой кнопке" прошел в приятной компании и на праздничной ноте.