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Восьмерка финалистов шоу "Фактор.by 60+" сформирована
Восьмерка финалистов шоу "Фактор.by 60+" сформирована. Вечером 8 марта состоялся полуфинал. Из дюжины только 8 артистов продолжат путь к своей мечте.
За победу в проекте будут бороться певцы из разных уголков страны, люди с уникальной судьбой. Все они достойны того, чтобы петь на большой сцене.
В пятничном концерте прозвучали хиты, которые публика знает наизусть: "Ехали на тройке с бубенцами", "Хава Нагила", "Малиновка". Вечер на "первой кнопке" прошел в приятной компании и на праздничной ноте.
Финал проекта "Фактор.by 60+" смотрите в следующую пятницу, 15 марта. А суперфинал состоится 22 марта на "Беларусь 1".
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