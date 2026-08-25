Восьмидневные испытания дорогой: последний этап преодолевают около 700 паломников крестного хода

Участники V Всебелорусского крестного хода преодолевают последние километры. 25 августа духовный проект проходит в Минском регионе: Раков, Аксаковщина, Новое Поле, Заславль.

Около 700 паломников идут пешком, изредка приостанавливаясь на "полевую молитву" - богослужение под открытым небом.

Участники V Всебелорусского крестного хода преодолевают последние километры

Несмотря на восьмидневные испытания дорогой, погодой и усталостью, верующие в возвышенном, хорошем настроении и ждут финиша крестного путешествия.