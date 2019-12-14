Восьмиклассник Артем Аврейцевич мастерски владеет парикмахерскими ножницами и бритвой

Восьмиклассник Артем Аврейцевич в свои 14 лет мастерски владеет парикмахерскими ножницами и бритвой. Барбер из Молодечно досконально освоил искусство мужских стрижек и уже имеет свою клиентскую базу. Впервые профессиональные ножницы он взял в руки в 12 лет. Сейчас юный барбер неоднократный победитель республиканских и международных конкурсов среди профессионалов.



О планах школьника и самого юного барбера расскажет Наталья Кезик.Узнать юного барбера за партой среди одноклассников не сложно. Модная стрижка сразу выдает творческую натуру. Артем Аврейцевич - самый молодой парикмахер Беларуси - живет и учится в Молодечно. В свободное от уроков время восьмиклассник осваивает виртуозное владение ножницами. И если сейчас для мужской стрижки Артему достаточно и получаса, то первые клиенты в кресле у мастера сидели несколько часов.







Инструмент парикмахера Артем взял в руки в двенадцать лет. Первой моделью стал пятилетний брат. Сейчас из желающих постричься у молодого барбера очередь: все родные, одноклассники и друзья. Иногда со своим инструментом Артем выезжает за пределы салона. Стрижет подростков в школах-интернатах, организовывает открытые парикмахерские на областных мероприятиях.







Артем Аврейцевич - неоднократный победитель профессиональных конкурсов

Больше всего мастеру по душе стрижка андеркат и кроп. Вместе с этими техниками использует и hair tatoo - рисунки на волосах. Не боится Артем и новых направлений, например, стрижки на удлиненных волосах. А все умения демонстрирует на конкурсных площадках. В коллекции 14-летнего барбера уже немало и профессиональных наград, места на пьедестале парикмахерских конкурсов в столице, на республиканских и международных чемпионатах. Причем соревнуется школьник не только среди юниоров, но и с профессиональными мастерами. Недавно привез награду из Санкт-Петербурга. Там среди полутора тысяч участников он был самым юным и, как оказалось, одним из лучших. В двух номинациях Артем завоевал бронзу и серебро. А по общей сумме баллов стал победителем.









Первая зарплата - на мастер-класс