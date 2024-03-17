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Восьмиклассник из Жодино бросил автопокрышку на рельсы перед товарным поездом - возбуждено уголовное дело

Восьмиклассник из Жодино бросил автопокрышку на рельсы перед товарным поездом - возбуждено уголовное дело

Подросток из Жодино бросил автомобильную покрышку на рельсы, возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

На днях в Жодинский ГОВД поступило сообщение о том, что неизвестный сбросил автомобильную покрышку на рельсы, по которым двигался товарный поезд, между остановочными пунктами "Жодино - Южное" и "Барсуки". В результате из-за разъединения тормозных рукавов между вагонами состав остановился.

Проведенные оперативно-разыскные мероприятия позволили сыщикам установить и задержать подозреваемого - 14-летнего жителя Жодино, ученика восьмого класса. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство.

Правоохранители призывают родителей интересоваться, где, как и с кем их ребенок проводит досуг. Важно обращать внимание на его увлечения и круг общения.

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