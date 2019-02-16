Восьмиклассники вступают в борьбу за место в суперфинале эрудит-шоу "Я знаю!"

Танцевал ли Людовик XIV в придворном балете, какая единица измерения у КПД и что образуют каменные фигуры Стоунхенджа? От заветной суперигры умников и умниц отделяют десятки вопросов на проверку общего кругозора, а на верный ответ лишь один дубль. Кто из первой дюжины восьмиклассников справился со стрессом и набрал наибольшее количество балов, узнаем сегодня. Урок от знатоков смотрите на "Беларусь 1" в 13:30. Впереди у этой параллели еще три игры, завтра и в следующие выходные. Напомним, что свою позицию в суперфинале уже завоевали пятые, шестые и седьмые классы.

