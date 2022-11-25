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Восьмые Белорусские Рождественские чтения стартуют в Минске - программа проекта предлагает множество мероприятий
В Минске стартуют Рождественские чтения. Традиционный, уже восьмой по счету, духовно-просветительский проект в этот раз пройдет под темой "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека". Чтения предполагают широкий диапазон мероприятий: конференции, круглые столы, семинары. Будут задействованы как представители православной церкви, так и участники от светских учреждений, министерств и ведомств Беларуси. Накануне состоялась встреча представителей церкви и журналистов. Главными вопросами были взаимодействие и совершенствование освещения духовной тематики в печатных и электронных СМИ.
Сегодня торжественное открытие Восьмых Белорусских Рождественских чтений. Церемония состоится на площадке Национальной библиотеки Беларуси.
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