Восьмые Белорусские Рождественские чтения стартуют в Минске - программа проекта предлагает множество мероприятий

В Минске стартуют Рождественские чтения. Традиционный, уже восьмой по счету, духовно-просветительский проект в этот раз пройдет под темой "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека". Чтения предполагают широкий диапазон мероприятий: конференции, круглые столы, семинары. Будут задействованы как представители православной церкви, так и участники от светских учреждений, министерств и ведомств Беларуси. Накануне состоялась встреча представителей церкви и журналистов. Главными вопросами были взаимодействие и совершенствование освещения духовной тематики в печатных и электронных СМИ.