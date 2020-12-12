Воспитание патриотизма - способ противостоять попыткам переписать историю

Для современного поколения важно сохранить правдивые воспоминания о Великой Отечественной войне. Искажение фактов истории опасно не только в масштабе всего государства, но и отдельно каждой семьи. О воспитании патриотизма и гражданской ответственности говорили сегодня в столице. На конференции, посвященной 75-летию Победы, собрались политологи, историки и депутаты. Приехали специалисты, в том числе из России. По мнению экспертов, сейчас важно сохранить историческое наследие. Вот уже 75 лет как наши деды и прадеды отстояли свободу и мир на нашей земле. А сегодня происходит подмена понятий и наших ценностей, подвиги защитников пытаются очернить. На улицах, в социальных сетях появляются нацистские лозунги и символика. Вопросы циничной пропаганды должны быть решены и на законодательном уровне. Поэтому сейчас общая задача, говорят эксперты, противостоять попыткам переписать историю. Особенно в современных реалиях, когда героизацией нацизма проложен путь к экстремизму, где конечная цель - подрыв суверенитета нашей страны.

