Воспитанник патриотического клуба: Молодежь должна чтить память о подвигах старших поколений

Воспитанники военно-патриотического клуба "Орлята. Наследники Победы!" в выездной студии "Первого информационного" рассказали, как клуб изменил их жизнь.

"Во-первых, это дисциплина. Во-вторых, больше погружаешься в историю своей страны. Чаще видишься с людьми, которые пережили эту боль. Это не как книжку прочитать, а живые истории людей. Начинаешь глубже понимать историю и то, что страна важна для всех", - рассказала Виктория Морозова.

Никита Занемонский

"В военно-патриотическом клубе развиваешься и духовно, и физически. И на самом деле узнаешь много нового, что в дальнейшем пригодится", - считает Никита Занемонский.

Виктория также добавила, чтобы быть патриотом, нужно в первую очередь любить свою страну, быть преданным ей, в любую минуту стать на защиту. "И сейчас мы, молодое поколение, должны, во-первых, чтить память о подвигах старших поколений. И быть патриотом - это все-таки в первую очередь ценить то, что сейчас имеешь, то, что сейчас у нас в Беларуси мирное небо".

"В День Независимости, в такой праздник, хотелось бы сказать, что патриотом может быть не только тот, кто носит погоны, но и любой граждан Республики Беларусь, который поддерживает свою страну, горд ей и хочет развивать ее дальше", - отметил Никита.