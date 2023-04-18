Воспитанникам Ивенецкого дома-интерната в Пасхальную неделю подарили настоящий праздник

Пасхальный период продолжается у христиан. Это особое время для добрых дел. По традиции светские и духовные особы приходят в гости к особенным детям, дарят заботу и внимание тем, кто больше всего нуждается в семейном тепле. Настоящий праздник подготовили для воспитанников Ивенецкого дома-интерната. Навестили тех ребят, которые в силу своих физических возможностей не смогли присоединиться к общему торжеству. Более чем для 60 детей это учреждение стало общим домом и местом для самореализации. В учебных мастерских молодые люди с гордостью демонстрировали все, что умеют. Швейное искусство, ручную лепку из глины, танцевальные номера и литературные шедевры собственного сочинения.