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Воспитанникам Ивенецкого дома-интерната в Пасхальную неделю подарили настоящий праздник

Пасхальный период продолжается у христиан. Это особое время для добрых дел. По традиции светские и духовные особы приходят в гости к особенным детям, дарят заботу и внимание тем, кто больше всего нуждается в семейном тепле. Настоящий праздник подготовили для воспитанников Ивенецкого дома-интерната. Навестили тех ребят, которые в силу своих физических возможностей не смогли присоединиться к общему торжеству. Более чем для 60 детей это учреждение стало общим домом и местом для самореализации. В учебных мастерских молодые люди с гордостью демонстрировали все, что умеют. Швейное искусство, ручную лепку из глины, танцевальные номера и литературные шедевры собственного сочинения.

Кульминацией праздника стало чаепитие с пасхальными угощениями. За общим столом собрались не только воспитанники - также выпускники учреждения. Во время встречи удалось даже обсудить стартапы молодых людей и планы для дальнейшего сотрудничества.

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