Воспитанникам столичного детского сада напомнили правила безопасности

Праздник безопасности - для самых маленьких! В столице сотрудники МЧС и Госавтоинспекции посещают детские садики и напоминают воспитанникам и их родителям самые простые правила безопасности в форме игры. Сначала команды отвечают на теоретические вопросы. Правила дорожного движения дети вспоминают во время игры "Что? Где? Когда?". Выясняют, например, что на дороге делает "зебра" и кому подмигивают "глаза" светофора. После викторины - эстафета на скорость - импровизированная полоса препятствий спасателя.



Такие совместные акции сотрудники аварийной службы совместно с Госавтоинспекцией проводят в Минске два раза в год. Главная цель - профилактика детского травматизма, а также ДТП с участием юных участников дорожного движения.



