ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Воспитанники Березинского детского сада № 2 начали весеннюю работу с озеленения

Зеленый сезон у юных защитников природы. Воспитанники Березинского детского сада № 2 начали весеннюю работу с озеленения. Вместе с взрослыми из Березинского лесхоза посадили кусты форзиции, помогли в поливе молодых растений и узнали о правилах ухода за ними. Также юные эксперты позаботились о новых апартаментах для перелетных птиц. Скворечники закрепили особым способом на столбах. Такой метод более экологический. Это зеленая инициатива - не первая для маленьких лесоводов. Почти полгода как 12 мальчиков и девочек дали присягу и официально стали почетными участниками дошкольного лесничества.

При детских садах Минской области открыто более 20 зеленых объединений. Там воспитанников учат бережному отношению к природе и ее биоразнообразию, также дети участвуют в экоинициативах - помогают в озеленении и благоустройстве.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все