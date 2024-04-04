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Воспитанники Березинского детского сада № 2 начали весеннюю работу с озеленения
Зеленый сезон у юных защитников природы. Воспитанники Березинского детского сада № 2 начали весеннюю работу с озеленения. Вместе с взрослыми из Березинского лесхоза посадили кусты форзиции, помогли в поливе молодых растений и узнали о правилах ухода за ними. Также юные эксперты позаботились о новых апартаментах для перелетных птиц. Скворечники закрепили особым способом на столбах. Такой метод более экологический. Это зеленая инициатива - не первая для маленьких лесоводов. Почти полгода как 12 мальчиков и девочек дали присягу и официально стали почетными участниками дошкольного лесничества.
При детских садах Минской области открыто более 20 зеленых объединений. Там воспитанников учат бережному отношению к природе и ее биоразнообразию, также дети участвуют в экоинициативах - помогают в озеленении и благоустройстве.
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